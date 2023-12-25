Бывший глава Погранслужбы Казахстана осужден за участие в контрабанде грузов из Китая

CentralAsia (KZ) - Бывший директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов осужден на четыре года заключения с конфискацией имущества. Военный суд Алматинского гарнизона признал его виновным в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По делу проходили несколько человек. Суд установил, что один из них предложил Дильманову участвовать в незаконной схеме ввоза грузов из Китая в Казахстан, пообещав определенный доход. Дильманов согласился.

«Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы, минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», — рассказали в суде.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями военно-уставных исследований, экспертиз, актами документальных ревизий. Дильманов и другие фигуранты, кроме одного, свою вину полностью признали и раскаялись в содеянном. Они просили назначить им максимально мягкий вид наказания, ниже низшего, а также не применять к ним дополнительные меры.

Одного фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы, другому присудили штраф в размере 30-кратной суммы взятки, то есть более чем на 38 млн тенге (почти $83 тысячи). Остальным подсудимым ограничили свободу на сроки от 3,5 до 5,5 года, без конфискации имущества. Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Суд также внес представление президенту Казахстана о лишении Дильманова воинского звания «генерал-лейтенант», государственной награды — ордена «Айбын» ІІ степени и почетного звания «Ветеран Комитета национальной безопасности РК».

Дархан Дильманов занимал пост заместителя председателя Комитета национальной безопасности — директора Пограничной службы с июня 2015 по апрель 2022 года. Чистки в рядах силовиков в Казахстане начались после январских событий 2022-го, в ходе которых погибли 230 человек, более 4,5 тысячи пострадали.

В январе того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что расхождение в таможенных статистиках Казахстана и Китая достигает $5,7 млрд. «Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда», — подчеркнул глава государства и поручил навести порядок на границе с Китаем.

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