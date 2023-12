Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку

CentralAsia (CA) - В чешском поселке Гостоунь в доме, где жил студент, который совершил массовую стрельбу в здании философского факультета Карлова университета, во время обыска нашли самодельное взрывное устройство. Об этом заявил представитель полиции Ян Данек, сообщает Radio Prague International.

По словам представителя полиции, также оперативники также обнаружили газовые баллоны с открытыми вентилями.

Вероятно, преступник таким образом намеревался взорвать жилье, добавил он.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

Все убитые были гражданами Чехии, их имена правоохранительные органы не раскрывают.

Власти считают, что стрелок причастен еще к нескольким убийствам, включая расправу над собственным отцом и убийство двух человек в пригороде Праги.

Мотивы стрелка полиция не сообщает, при этом отрицая его возможную связь с террористическими группировками. Стрелок совершил суицид.

