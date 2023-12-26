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Монголия и Катар расширят сотрудничество в музейной сфере
Номин Чинбат и шейх Абдель Азиз бин Хамад Аль Тани
Номин Чинбат и шейх Абдель Азиз бин Хамад Аль Тани

CentralAsia (MNG) -  Министр культуры Монголии г-жа Номин Чинбат приняла главу отдела партнерства и спонсорства музеев Катара шейха Абдулазиза бен Хамада Аль Тани. Обе стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества между музеями Монголии и Катара.

Министр Номин выразила удовлетворение расширением культурных связей между Монголией и Катаром и отметила, что выставка «Чингисхан: как монголы изменили мир», экспонирующаяся в настоящее время в Нантском историческом музее Франции, могла бы быть размещена в Национальном музее. Катара. Она пригласила представителей кочевых племен Катара принять участие в международном фестивале Нуудэлчин (Кочевники), а также выразила готовность развивать сотрудничество в области изобразительного искусства.

Шейх Абдулазиз бин Хамад Аль Тани подчеркнул, что открывшаяся в 2022 году в Национальном музее Катара выставка «В движении», посвященная сельскому хозяйству, истории и культуре монгольских кочевников, имела большой успех и стала самой посещаемой выставкой в истории музея. Шейх Аль-Тани отметил, что в 2024 году в Национальном музее Монголии откроется выставка катарской культуры.

В рамках 25-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Катаром, которое проходит в этом году, 22 декабря 2023 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем Монголии и Управлением музеев Катара в Государстве Катара.

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