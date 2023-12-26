Подписано соглашение между Национальным музеем Монголии и Национальным музеем Катара

Мөнхтогоо Дуламжав и шейх Абдулазиз бин Хамад Аль Тани

CentralAsia (MNG) - 22 декабря 2023 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем Монголии и Национальным музеем Катара. Меморандум подписали г-жа Мөнхтогоо Дуламжав, генеральный директор Национального музея Монголии, и шейх Абдулазиз бин Хамад Аль Тани, руководитель отдела партнерства и спонсорства Музеев Катара.

Национальный музей Монголии и Национальный музей Катара сотрудничают с 2020 года. Большой успех имела международная выставка «В движении», состоявшаяся в Дохе (Катар) в 2022 году во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

В эти дни Монголию посещает делегация во главе с шейхом Абдулазизом Хамадом Аль-Тани и другими официальными лицами. Национальный музей Катара планирует организовать специальную выставку в Монголии в 2024 году по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Катаром.

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