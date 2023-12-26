Новые машины для голосования будут использоваться на парламентских выборах 2024 года

CentralAsia (MNG) - Постановление об использовании оборудования для голосования на парламентских выборах 2024 года было одобрено на сессии Великого Государственного Хурала, состоявшейся 21 декабря 2023 года.

Что касается закона об автоматизированной избирательной системе и закона о Великом Государственном Хурале Монголии, в проекте постановления отражено, что новые машины для голосования будут использоваться для голосования, подсчета голосов и сообщения результатов на очередных парламентских выборах.

Генеральный избирательный комитет (ГИК) обслуживает и управляет машинами для голосования. Председатель ГИК заявил, что рабочая группа, которая будет следить за программным обеспечением оборудования для голосования, будет состоять из сотрудников разведки и полиции, а оборудование находится под охраной. Он также подчеркнул, что, поскольку это регулируется, разведка, полиция и профессиональные организации контролируют процессы до и после дня выборов, а также перед выборами проводится пилотное тестирование, чтобы исключить любое внешнее влияние.

,Проект постановления одобрили 55,6 процента присутствовавших на сессии членов Великого Государственного Хурала.

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