Концерты пройдут на главной площади Улан-Батора за неделю перед Новым годом

CentralAsia (MNG) - Ежегодная «Серебряная ночь Улан-Батора», организованная мэрии города Улан-Батор и Департаментом искусства и культуры города Улан-Батора, пройдет на главной площади столицы 31 декабря 2023 года. Чтобы ожидание большой ночи было еще более пышным, на центральной площади пройдет серия концертов.

В частности, 24 декабря состоялся концерт на тему «Классическое искусство».

26 декабря саксофонист Монгольской государственной консерватории Ц. Нямгэрэл отправит вас в путешествие по чудесам джазовой музыки. 27 декабря на сцену выйдет И.Мөнх-Эрдэне с рок-поп-феерией, а 28 декабря вы сможете погрузиться в царственные мелодии фортепиано в исполнении Н.МөнхЭрдэнэ. 29 декабря (День национальной свободы и независимости) солистка Государственного академического театра оперы и балета А. Анар-Эрдэнэ представит джазовые песни. 30 декабря певица М.Оюунсурэн исполнит старые, но душевные песни.

Каждый концерт начинается в сцене на главной площади Улан-Батора в 18:00.

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