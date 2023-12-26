Заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун встретился с делегацией высокопоставленных дипломатов Монголии

CentralAsia (MNG) - 22 декабря 2023 года заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун встретился с делегацией высокопоставленных дипломатов Монголии во главе с Галбадрахом Лодойдамба.

Сунь Вэйдун приветствовал Галбадраха Лодойдамба и его делегацию, прибывшую с визитом в Китай для обмена мнениями, и сказал, что Китай и Монголия являются хорошими соседями, хорошими братьями и хорошими партнерами. В последние годы развитие китайско-монгольских отношений вступило в ускоренный темп: частые обмены на высоком уровне между двумя странами, а также обмены и сотрудничество в различных областях достигли новых высот. В этом году исполняется 10 лет со дня реализации видения сообщества единой судьбы человечества, инициативы «Пояс и путь», а также принципа дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности в добрососедской дипломатии, выдвинутого председателем Си Цзиньпином, и следующего года. В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией. Китай готов сотрудничать с Монголией, руководствуясь важными общими договоренностями, достигнутыми лидерами двух стран, активно продвигать построение сообщества с единым будущим между двумя странами, еще больше углублять китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство и присоединиться к Монголии. руки для достижения развития и процветания.

Галбадрах поблагодарил китайскую сторону за теплый и дружеский прием и сказал, что во время этого визита он стал свидетелем великих достижений Китая в области реформ и открытости, а также стремления к модернизации и полностью почувствовал сильный импульс высококачественного развития Китая. Отношения Монголии и Китая имеют глубокую основу и широкие перспективы развития. Монголия надеется присоединиться к экспрессу развития Китая и готова и дальше укреплять дружественные обмены и сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран для постоянного достижения нового развития монголо-китайских отношений.

Заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун представил прибывшей делегации обзор внешней политики Китая в отношении соседства в новую эпоху.

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