Нетаньяху назвал три условия мира для Израиля и Газы

CentralAsia (CA) - Палестинское общество должно быть «дерадикализовано», сектор Газа — демилитаризован, а палестинская группировка ХАМАС — уничтожена, это три ключевые предпосылки мира между Израилем и «его палестинскими соседями» в эксклаве. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal.

«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийства евреев. Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его», — предложил Нетаньяху.

Он напомнил об опыте «дерадикализации», которые прошли Германия и Япония после поражения во Второй мировой войне, указав, что теперь эти страны способствуют миру и процветанию в Евразии. Нетаньяху назвал «несбыточной мечтой» сценарий, при котором этот процесс в секторе Газа проведет Палестинская администрация, руководящая второй частью Палестины — западным берегом реки Иордан.

Израиль прилагает все усилия для сведения жертв среди гражданских к минимуму, а ХАМАС — напротив, делает все, чтобы создать опасность для палестинцев, «часто под дулом пистолета», добавляет Нетаньяху. С его слов, если обвинять в гибели мирных жителей ЦАХАЛ, то боевики других группировок будут тоже использовать «живой щит».

Война далека от завершения, считает Нетаньяху. «Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», — рассказал он о встрече с израильскими военным в секторе Газа. Премьер объявил в конце декабря о расширении боевых действий в эксклаве.

По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек.