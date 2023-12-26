Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки. ВСУ отрицает информацию

CentralAsia (CA) - Российские войска взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

По словам Шойгу, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.

«Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад», — сказал он.

Путин согласился, что контроль над Марьинкой отодвинет боевые подразделения ВСУ и позволит России «выходить на более широкий оперативный простор». Президент отметил, что с 2014 года Вооруженные силы Украины создали в городе укрепрайон, построив «значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения», а российским войскам удалось его взломать. Он заявил, что участники взятия города достойны госнаград.

В свою очередь, ВСУ опровергают заявление Шойгу о переходе Марьинки под полный контроль российской армии.

«Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно», – заявил спикер Сил обороны Таврического направления Штупун.

Марьинка – город в ДНР, расположенный вблизи Донецка.