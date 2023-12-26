экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Облигации «Самурай» на сумму $200 млн погашены вовремя

CentralAsia (MNG) -  «Мы объявляем, что Монголия полностью погасила задолженность по облигациям «Самурай» в размере 30 миллиардов иен (200 миллионов долларов США) за счет собственных средств», - сказал Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, премьер-министр Монголии.

«23 октября задолженность по еврооблигациям Банка развития в размере 500 миллионов долларов США была полностью погашена за счет собственных средств. Это показывает, что Монголия способна выполнять свои обязательства перед международными инвесторами».

Чтобы вывести управление и опыт банка развития на международный уровень, правительство обсуждает комплексную правовую реформу, чтобы сделать его классическим Экспортно-импортным банком, и представляет его на заседании парламента на этой неделе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com