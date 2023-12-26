«Парад Аяз Ата». В Алматы Деды Морозы устроили шествие по улицам города. Фото

CentralAsia (KZ) - В Алматы в преддверии Нового года 60 Дедов Морозов поздравляли с наступающим 2024 годом, раздавали подарки и сладости, фотографировались с жителями и гостями города, сообщает акимат.

Парад начался на площади Абая и завершился на площади «Астана», где 31 декабря состоится главный новогодний концерт и фейерверк.

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Парад «Аяз Ата» проводится уже второй год подряд и становится в Алматы хорошей новогодней традицией.

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