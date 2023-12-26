В Улан-Баторе поднялись цены на мясо. Килограмм говядины стоит $4,9

CentralAsia (MNG) - Столичное статистическое управление («Нийслэлийн статистикийн газар») сообщил, что на основных продовольственных рынках и торговых центрах Улан-Батора подросли цены на мясо. Например, 25 декабря цена на баранину на костях выросла на 2,22% или 260 тугриков по сравнению с предыдущей неделей.

24 декабре на рынке «Шонхор» килограмм говядины стоил 17 тыс. тугриков ($4,93), килограмм баранины — 18 тыс. тугриков ($5,22), конины — 12 тыс. тугриков ($3,48), козлятины — 9 тыс. тугриков ($2,61) и верблюжатины — 8 тыс. тугриков ($2,32). По курсу на 26 декабря 1 доллар равен 3415 тугрикам.

Живые лошади, проданные на убой, стоят 800 тыс. - 1,6 млн тугриков ($231-$463). Овца — 120-180 тыс. тугриков ($34-$52), коза — 120-180 тыс. тугриков ($34-$52), крупный рогатый скот — 1,2 млн-2,3 млн тугриков ($347-$666), верблюд — 1-1,5 млн тугриков ($289-$434), як — 1-1,5 млн тугриков ($289-$434).

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