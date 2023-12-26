Украина нанесла удар по порту Феодосии и утверждает, что уничтожила корабль РФ «Новочеркасск»

CentralAsia (CA) - В ночь на 26 декабря вооруженные силы Украины атаковали порт Феодосии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он ночью в своем телеграм-канале.

В соцсетях появлялись видео взрывов от очевидцев.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило, что украинская тактическая авиация подорвала в Феодосийском районе большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск». По данным военных, атака крылатыми ракетами была произведена около 02:30 по местному времени. Предположительно, по данным РБК-Украины, корабль доставлял в Крым из Ирана ударные беспилотники «Шахед», используемые Россией для атак на Украину.

«А флота на России становится все меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером «Москва» — следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», — написал в телеграме командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Помимо атаки на Феодосию, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 26 декабря уничтожили 13 из 19 беспилотников, запущенных российскими военными с юго-восточного направления. Ударные дроны были сбиты в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.