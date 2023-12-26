В Алматы автобус въехал в толпу людей: Очевидцы назвали причину конфликта между женщиной-водителем и пассажиром

CentralAsia (KZ) - В Алматы на два месяца арестовали пассажира, ударившего женщину-водителя автобуса и спровоцировавшего смертельное ДТП, в результате которого погибли трое и пострадали четверо людей. О конфликте между женщиной-водителем и пассажиром рассказали его очевидцы, сообщает телеканал КТК.

Инцидент произошел 22 декабря.

По версии следствия, нападавший со всей силы несколько раз ударил водителя кулаком, в результате чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус въехал в толпу, а затем столкнулся с четырьмя автомобилями.

«Между водителем и пассажиром начался конфликт. Шофер сказала: "Плати". А он отказался. Тогда вот этот мужчина обматерил водителя и начал угрожать. Он ударил ее один раз. А на второй раз она уже потеряла сознание. Один парень схватил нападавшего. Второй остановил автобус, нажав на тормоз», - рассказал очевидец Женис Тайбек.

Одним из тех, кто вмешался в конфликт, был Елдос Сабитов. Он схватил и отвел разгоряченного пассажира, а затем попытался остановить автобус. Пострадавшая на тот момент уже была без сознания.

«Мы сидели вместе с другом. Тот мужчина не оплатил проезд. Потом увидели, как он начал избивать женщину-водителя. Я хотел успокоить нападавшего. Пришлось его ударить. Мой друг схватил его. В это время женщина уже потеряла сознание. Я пытался остановить автобус. Смотрю: ее нога на газе. Я нагнулся и нажал на тормоз. Все люди упали», - пояснил мужчина.

Водитель автобуса получила ушиб головного мозга и мягких тканей лица. По словам родственников, у 36-летней женщины сломана челюсть. Она не может говорить. Известно, что пострадавшая уже больше 10 лет водит общественный транспорт. Одна воспитывает двоих детей.

«Мне рассказали, что сестра потеряла сознание после того, как мужчина ударил ее со всей силы. Она была в шоке, когда очнулась. У нее челюсть сломана. Нападавший пытался убежать. Парни в автобусе схватили его и не отпускали», - заявила ее сестра Айшолпан Бахытова.

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