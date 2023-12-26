Глава Минюста Казахстана высказался о «Списке Айки» и легализации проституции

CentralAsia (KZ) - Министра юстиции Казахстана Азамата Ескараева спросили о том, какое наказание понесут слившие в сеть так называемый «Список Айки» - перечень документов, которые содержат персональные данные, и о том, возможно ли легализовать проституцию в стране, передает Tengrinews.kz.

«Что касается действий, законности, я думаю, это больше сфера ответственности и компетенции Министерства внутренних дел. Насколько я знаю, соответствующая проверка там своими силами ведется, поэтому я думаю, что в рамках этого дождаться результатов проверки.

Насколько я понимаю, если МВД проводит соответствующую проверку, видимо, этот вопрос их заботит, возможно, надо поизучать на предмет необходимости ужесточения требований (по распространению личных данных казахстанцев)», - сказал Ескараев на брифинге в правительстве.

Касательно необходимости легализации проституции в Казахстане Ескараев ответил, что вопрос Министерством юстиции не рассматривается.

«Список Айки», согласно описанию, был якобы получен из телефонной книги «популярного блогера» Love Aika, которую задержали за организацию крупной сети элитных эскортниц. Его начали распространять в начале декабря 2023 года. В нем оказались не только известные казахстанские певцы и музыканты, обладатели государственных премий, представители крупного бизнеса, сотрудники крупных финансовых структур, вузов и других учреждений Казахстана, но и данные самих элитных проституток.

11 декабря министр внутренних дел РК сообщил, что по факту «слива» «Списка Айки» в сеть МВД проводит проверку.

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