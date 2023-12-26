Минобороны РФ подтвердило информацию о повреждении корабля «Новочеркасск» в Феодосии. Погиб один человек

CentralAsia (CA) - Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии во время отражения украинской атаки. Об этом сообщило Минобороны России.

Атака ВСУ была произведена «с применением авиационных управляемых ракет», заявили в ведомстве. Во время противовоздушного боя «средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24», которые запустили ракеты, добавили в Минобороны.

БДК «Новочеркасск» — большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота. Корабль построен на верфи в Гданьске (Польша), спущен на воду в апреле 1987 года. С 1990 года находился в составе кораблей консервации. В начале 2007 года «Новочеркасск» был выведен из консервации и введен в состав действующих сил ВМФ России.

Длина корабля — 112,5 м, водоизмещение (полное) — 4 тыс. т, экипаж — 87 человек. На корме корабля имеется герметичный откидной лацпорт, нужный для погрузки техники с пирса при швартовке кормой. БДК способен перевозить до десяти средних танков и 340 человек.

Для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы противника десантные корабли проекта 775 используют две ПУ МС-73 РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122-мм, а также две спаренные 57-мм АУ АК-725 с дистанционным наведением.

Об атаке ВСУ на порт Феодосии глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в 04:16 (мск). К моменту публикации сообщения, писал он, детонация прекратилась, пожар был локализован.

Позже Аксенов уточнил, что в результате атаки на порт один человек погиб, еще двое получили ранения. По его словам, повреждения получили шесть зданий, в основном в них выбиты окна. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме.