Бросали нижнее белье: Министр культуры Казахстана прокомментировала поведение фанаток на концерте Akon. Видео

CentralAsia (KZ) - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева высказалась о прошедшем в Астане концерте американского рэпера Akon, сообщает Zakon.kz.

Балаева отметила, что ее больше обеспокоило не содержание текстов артиста, где были нецензурные выражения и провокационные фразы, а поведение казахстанских фанаток.

«Поведение наших девушек, которые закидывали нижним бельем исполнителя, конечно, стыдно. Мы действительно впадаем иногда в крайность, когда так реагируем на артистов разного толка. Если мы говорим о развитии у нас креативной индустрии, это предполагает тоже, что будут приезжать звезды различного жанра. Также наши звезды и исполнители посещают другие страны для того, чтобы расширять свою аудиторию. Конечно, здесь все запретить невозможно, а министерство в свою очередь обращает свое внимание на то, чтобы, во-первых, в наших культурных учреждениях такие концерты не проходят. Эти концерты в основном организовываются частными структурами. Мы туда не вмешиваемся», - сказала она на брифринге в СЦК.

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По поводу содержания текстов Akon Аида Балаева сообщила, что министерство обращает внимание на то, чтобы артисты не допускали нецензурную брань, вели себя прилично и не превращали сцену в платформу для политических лозунгов.

При этом она напомнила о депутатском запросе, который озвучил 20 декабря мажилисмен Аманжол Алтай. Он, в частности, утверждал, что тексты Akon «провоцируют возбуждение похоти эротического характера, мутят сознание и негативно влияют на воспитание».

Как отметила глава МКИ, депутатский запрос в министерстве будут изучать и, возможно, рассмотрят возможность прописать в договорах о проведении концертов определенные нормы, чтобы приезжие артисты не совершали действий, противоречащих казахстанским культурным традициям и ценностям.

Сенегальский и американский исполнитель Akon дал два концерта в Казахстане - 15 декабря артист выступил в Алматы, 18 декабря - в Астане.

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