Парламентские выборы Монголии 2024 года пройдут в 13 округах

CentralAsia (MNG) - 21 декабря 2023 года Великий Государственный Хурал утвердил Постановление «Об образовании 2024 избирательных округов Великого Государственного Хурала Монголии и определении количества мандатов в округе, территории и центре округов» для предстоящих парламентских выборов.

Согласно статье 4 Закона о выборах Великого Государственного Хурала и части 1 статьи 21 Конституции, парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 78 членов парламента будут избраны по мажоритарному представительству, а 48 членов — по пропорциональному представительству.

Согласно постановлению, всего будет создано 13 избирательных округов с распределением 7 округов по аймакам и 6 в столице Улан-Баторе6

Проект постановления «О создании в 2024 году избирательных округов Великого Государственного Хурала и определении количества мандатов в округе, территории и центре избирательных округов» разработан на основе сводных данных о численности населения страны и численности граждан избирательного возраста, аймак, столица, сомоны, район и баг, данные Главного управления государственной регистрации Монголии по состоянию на 30 ноября 2023 года.

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