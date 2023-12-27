Завершились общественные слушания по делу о «краже угля»

CentralAsia (MNG) - Общественные слушания специального комитета парламента по фактам «кражи угля» завершились 22 декабря. Специальный комитет провел общественные слушания в два этапа в течение девяти дней для проверки и анализа дел и доказательств, связанных с деятельностью государственных предприятий. горнодобывающие компании по экспорту, реализации, транспортировке, добыче угля, другим товарам и услугам.

Энхбаяр Баттөмөр, министр юстиции и внутренних дел, возглавил специальную комиссию, в состав которой вошли депутаты Бат-Амгалан Энхтайван, Ганболд Гочоо, Жаргалмаа Бадарч, Ж.Бат-Эрдэнэ Жадамба, Оюунчимэг Мөнхөө, Сухбаатар, Ганбаатар Сайнхуу, Ганбат Дашдондог, Доржханд Тогмид и Цогтгэрэл Одон.

Энхбаяр передал заключительное заявление и сказал: «Поправка к Конституции Монголии в 2019 году была внесена с целью создать правовую основу для рассмотрения и участия общественности в решении определенных вопросов, затрагивающих общественные интересы, связанные с реализацией государственных закон». Результатом этого стало создание специального комитета и его постоянная роль по проверке и анализу дел о хищениях угля. Путь к проведению открытых слушаний для распределения и анализа доказательств был непростым и непростым. В Конституции говорится, что все права правительства Монголии находятся под контролем народа. Хочу отметить, что были неоднократные попытки групп, связанных с «кражей угля», воспрепятствовать и отклонить слушания по «слушанию по краже угля, которое было организовано для реализации Конституции и обеспечения права людей знать», - сообщил Энхбаяр Баттөмөр.

Доказательства, относящиеся к 60 различным вопросам, были проанализированы и проверены в ходе двух этапов публичных слушаний за девять дней. На слушаниях присутствовали члены специальной комиссии, аудиторы, эксперты, должностные лица, наблюдатели и свидетели. 419 (72,6 процента) из 577 свидетелей были вызваны и присутствовали на заседании в двух экземплярах. Кроме того, в слушаниях участвуют 16 экспертов для анализа доказательств.

Энхбаяр Баттөмөр сказал от имени специального наблюдательного комитета: «Я хотел бы выразить глубокую благодарность экспертам и членам комитета, которые усердно работали в очень короткий период времени, чтобы решить главную задачу по успешной организации слушаний». Он также выразил благодарность спикеру парламента Занданшатару Гомбожаву за то, что он продемонстрировал свое политическое лидерство при принятии исторического решения открыть для общественности многие незаконные действия, которые имели место в прошлом, создав и управляя Специальным комитетом Парламента, а также с самого начала поддержав усилия по борьбе с «кражей угля». Энхбаяр Баттөмөр также поблагодарил премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай за смелость и лидерство, членов специальной комиссии за активную роль и самоотверженность, а также всех сотрудников секретариата парламента за успешную организацию слушаний. Кроме того, Энхбаяр Баттөмөр особо отметил завершение слушаний, организованных специальной комиссией, поблагодарив всех сотрудников Монгольского национального вещателя, СМИ и журналистов, которые также работали над обеспечением права граждан на информацию.

Наконец, глава специального комитета заявил, что общественные слушания, организованные специальным комитетом парламента, позволят установить справедливость, положить конец воровству и мошенничеству, привлечь людей к ответственности, потребовать от общественности правильного использования природных ресурсов в соответствии с общественными интересами. и защищать жизни людей, которым они принадлежат. Энхбаяр считает, что слушания окажут существенное влияние на реализацию правительством очередных мер, необходимых для улучшения и развития экономики страны и дальнейшего развития.

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