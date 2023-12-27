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Грек назначен главным тренером сборной Монголии по баскетболу

CentralAsia (MNG) -  62-летний греческий специалист Василис Фрагиас заключил сделку с Федерацией баскетбола Монголии.

Сборная Монголии впервые завоевала право на участие в Чемпионате Азии по баскетболу FIBA-2025. На этом крупнейшем баскетбольном турнире в Азии, который проводится каждые четыре года, главным тренером сборной Монголии будет работать гражданин Греции Василис Фрагиас. Монгольская федерация баскетбола договорилась и заключила с ним контракт.

Контракт заключен до окончания Чемпионата Азии по баскетболу FIBA 2025 года. Также оговорено создание второй молодежной национальной команды для формирования преемственности и разработка программы национальной сборной, соответствующей ее особенностям.

Такое решение было принято на заседании Руководящего совета IV квартала Монгольской федерации баскетбола, и, по традиции, был объявлен расширенный состав национальной команды, в который вошли 30 баскетболистов.

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