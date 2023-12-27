Начался сбор подписей российских монголов в петиции, чтобы внести законопроект «МОНГОЛ ҮНДЭСТНИЙ КАРТ»

CentralAsia (MNG) - Начался сбор подписей российских монголов в петиции, чтобы внести законопроект «МОНГОЛ ҮНДЭСТНИЙ КАРТ» в Великий Государственный Хурал Монголии для принятия закона о зарубежных соплеменниках.

В тесте петиции указано, что Монголия стремится быть демократической и гуманной страной в мире. Великий Государственный Хурал Монголии принимает законы, направленные на развитие человека и защиту его прав.

Однако, Монголия остаётся единственной странной на Евразийском континенте, которая не приняла закон поддерживающих своих зарубежных соплеменников.

Все соседи большие и маленькие по численности страны имеют законы по поддержке или по возвращению своих зарубежных соплеменников. Такие страны, как Китай, Россия и Казахстан, каждая привлекла к себе более миллиона зарубежных соотечественников.

Киргизия, Корея приняли законы по поддержке зарубежных соплеменников с выдачей документа с признанием их прав и льгот на исторической родине.

Однако, Монголия, вопреки своему наследию, которую она декларирует по всему миру, к сожалению, не имеет закона, который даёт зарубежным соплеменникам быть вовлеченными к общей истории, традициям и общественной жизни на исторической Родине.

Эту ситуацию необходимо изменить, Монголия должна встать в один ряд цивилизованных стран, имеющих законы по поддержке и привлечению зарубежных соплеменников.

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