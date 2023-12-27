Монголия вышла из 12-летнего долгового цикла, — премьер страны

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

CentralAsia (MNG) - 25 декабря, Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выступил с обращением к иностранным и отечественным инвесторам.

«Я хотел бы сообщить, что Монголия полностью погасила задолженность по облигациям «Самурай» на сумму 30 миллиардов тугриков (200 миллионов долларов США) за счет собственных средств. Тем самым в преддверии нового года, нам удалось полностью освободиться от внешнего долга

23 октября 2023 года мы также полностью погасили задолженность по облигациям «Евро» Банка Развития в размере 500 миллионов долларов США из собственных источников. Это свидетельство приверженности Монголии финансовой ответственности и ее способности выполнять обязательства перед международным сообществом и инвесторами.

На недавнем заседании Кабинета министров обсуждалось предложение о комплексной правовой реформе, направленной на преобразование Банка развития в классический Экспортно-импортный банк с целью повышения уровня управления и эффективности Банка до международных стандартов. Предложение было внесено в Великий Государственный Хурал Монголии.

У нас было только два выбора: признать дефолт по внешнему долгу и войти в программу Международного валютного фонда или мобилизовать собственные ресурсы посредством радикальных реформ. Благодаря антикоррупционным мерам, принятым Банком Развития и компанией «Эрдэнэс Тавантолгой», нам, монголам, удалось выйти из затяжного долгового цикла, который длился 12 лет», — заявил он.

В прошлом правительство Монголии потратило 13,3 трлн тугриков на погашение 1,5 млрд долларов США по облигациям «Чингис», 500 млн долларов США по облигациям «Мазаалай», 800 млн долларов США по облигациям «Гэрэгэ», 430 млн долларов США по облигациям «Хуралдай», 500 млн долларов США по облигациям «Евро», 200 млн долларов США по облигациям «Самурай» и других обязательств. На пике пандемии рост экономики Монголии составлял - 4,7 процента. Однако в 2023 году рост экономики составил 6,8 процента, а Валовой внутренний продукт увеличился с 36,7 трлн до 63,3 трлн. тугриков. В результате положительного роста экономики ВВП на душу населения достиг 5220 долларов США.

В завершении обращения Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул: «В конце года впервые бюджет и платежный баланс Монголии демонстрируют положительную динамику. Сегодня валютные резервы достигли 4,5 млрд долларов США. Мы рады сообщить инвесторам и частному сектору, что, несмотря на сегодняшние выплаты по облигациям, валютные резервы сохраняются на целевом уровне. Если правительство Монголии продолжит политику открытости и прозрачности экономики, валютные резервы могут достичь 10 миллиардов долларов США», — передает ИА Монцамэ

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