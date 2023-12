Появились спутниковые снимки порта Феодосии после удара ВСУ по кораблю «Новочеркасск». Вместе с ним затонуло старое учебное судно

CentralAsia (CA) - Журналист Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки Феодосии в Крыму, сделанные Planet Labs после того, как ВСУ 26 декабря нанесли ракетный удар по местному порту.

Крутов обратил внимание, что на спутниковом снимке, сделанном в 11:25 утра по местному времени, видно, что после удара украинской армии по российскому десантному кораблю «Новочеркасск» (в красном прямоугольнике) рядом частично затонуло еще одно судно (в желтом прямоугольнике).

The first low-resolution @planet satellite images of the Feodosia port, captured on December 26 at 11:25 local time, show that one more vessel (yellow square) is indeed partially sunk following the Ukrainian strike on the 'Novocherkassk' landing ship. pic.twitter.com/DY51NpJEMv

После анализа спутниковых снимков и фотографий Крутов сообщил, что частично затонуло учебно-тренировочное судно класса Т-43 «УТС-150», которое стояло в порту как минимум с 2007 года.

Here's the vessel in question: T-43 class training vessel "UTS-150", which can be seen there as early as in 2007. H/t to one of my followers who asked not to be tagged. pic.twitter.com/Nurjway6li