Главком украинской армии Залужный заявил, что ВСУ отошли из Марьинки

Валерий Залужный

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что города Марьинки в Донецкой области больше нет. Об этом он сказал на пресс-конференции 26 декабря, сообщает «Громадьске».

Комментируя заявление России о полном захвате Марьинки, Залужный сказал, что украинские войска отошли: в некоторых местах окопались на окраинах Марьинки, а в других — чуть дальше.

«Наши войска еще находятся в северной части [Марьинки]. Они подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, но могу сказать, что его уже не существует. Методика была такая же, как в Бахмуте. В том, что мы отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции за городом, мне кажется, нет ничего резонансного. К сожалению, война такая», — сказал главком ВСУ.

Говоря о боевых действиях вокруг Авдеевки в Донецкой области, главнокомандующий заявил, что «не надо зацикливаться и на этом делать шоу». По словам Залужного, российская армия может «концентрировать силы и может делать за два-три месяца то, что они сделали с Бахмутом». «Мы будем оборонять ровно столько, сколько хватит сил. Но если будем понимать, что лучше сохранить людей, а потом отвоюем это», — сказал Залужный.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью захватила Марьинку в Донецкой области.

В Вооруженных силах Украины заявили, что бои за город продолжаются. Представитель пресс-службы ВСУ Александр Штупун ранее сказал, что Марьинка «вообще уничтожена», а говорить о взятии города российской армией «некорректно».

«Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военнослужащие остаются в административных границах Марьинки», — сказал он.