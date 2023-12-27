Почти 300 населенных пунктов остаются без света на севере Казахстана из-за непогоды
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В Северо-Казахстанской и Костанайской областях почти 300 населенных пунктов остаются без света после непогоды, передает «Казинформ».
Почти 15 тысяч абонентов в 10 районах остаются без электроэнергии в Северо-Казахстанской области. В управлении энергетики назвали отключение временным и отчитались о выходе на ремонт 55 бригад.
В Костанайской области нет света в 115 населенных пунктах в 15 районах. Полностью подачу электроэнергии восстановили в Костанае и Рудном.
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