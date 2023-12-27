В Алматы более 300 девушек снимались в порнофильмах. Задержан организатор. Видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы задержан организатор транснациональной преступной группы, которая занималась распространением порнографии. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

«Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы задержан гр.А., который организовал транснациональную преступную группу по распространению порнографических материалов и действовал под прикрытием крупного модельного агентства, в котором работали более 300 «web-cam моделей»», - сообщили в ДП Алматы.

Вместе с тем, по данным оперподразделения, с начала года пресечена преступная деятельность 23 человек из уголовно-преступной среды.

Из незаконного оборота изъято 52 единиц огнестрельного оружия, в том числе 20 пистолетов, 4 автоматы, 10 единиц нарезного оружия, 7 гладкоствольных ружей, 11 обрезов, а также свыше 350 боеприпасов.

Кроме того, сотрудниками УБОП пресечены 7 фактов торговли несовершеннолетними, а также 1 факт торговли людьми.

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