Reporters sans frontières призывает власти Монголии освободить журналистку Өнөрцэцэг Наран

Өнөрцэцэг Наран

CentralAsia (MNG) - Организация «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières - RSF) призывает власти Монголии освободить журналистку Өнөрцэцэг Наран, — сообщает сайт организации.

С начала декабря она содержится под стражей в предварительном заключении. Ее обвинили в распространении ложной информации после того, как она разместила в социальных сетях комментарии с критикой судебной власти. Ее новостное издание Zarig.mn также заблокировано на два дня, говорится в заявлении RSF.

Өнөрцэцэг Наран, журналистка и главный редактор новостного сайта Zarig.mn, была арестована 4 декабря и отправлена в предварительное заключение на месяц в столице Монголии Улан-Баторе после того, как не явилась в правоохранительные органы для дачи показаний. по делу, возбужденному против нее, в связи с ее критическими высказываниями в адрес судебной системы.

Несколькими неделями ранее, 13 октября, Генеральный судебный совет, курирующий судебную систему Монголии, потребовал начать против нее расследование после того, как она разместила в социальных сетях комментарии с критикой деятельности судов и прокурора. Совет предъявил ей обвинение в «распространении ложной информации» по Уголовному кодексу. 19 декабря Сонгинохайрханский районный уголовный суд в четвертый раз оставил в силе решение оставить журналистку Өнөрцэцэг Наран под стражей на месяц, пока она находится под следствием.

«Этот случай стал неожиданностью, поскольку за последние три десятилетия Монголия продемонстрировала явные усилия по соблюдению принципов свободы и плюрализма СМИ. Лишение журналистки свободы под предлогом борьбы с дезинформацией просто потому, что она критиковала судебную систему в своих социальных сетях, является явно оскорбительным. Мы призываем власти прекратить судебное разбирательство против Өнөрцэцэг Наран и призываем к ее немедленному освобождению», — написал Седрик Альвиани, директор Азиатско-Тихоокеанского бюро RSF.

За два дня до ареста Өнөрцэцэг Наран сайт Zarig.mn был заблокирован Комиссией по регулированию связи Монголии с разрешения прокурора и решения полиции. Затем к нелегальным доменам была добавлена онлайн-платформа СМИ. Доступ к новостному сайту был восстановлен через два дня после протестов журналистского сообщества.

В прошлом журналистка Өнөрцэцэг Наран разоблачала коррупцию и практику отмывания денег высокопоставленных монгольских чиновников. В частности, она разоблачила мошенничество с Банком развития в 2022 году и нецелевое использование средств государственного образовательного кредита в мае 2023 года. За последние четыре года Унурцецег столкнулась с 16 обвинениями в клевете, инициированными политиками, упомянутыми в ее отчетах. Хотя она выиграла большинство дел, Өнөрцэцэг по-прежнему грозит штраф в размере около 750 евро, что соответствует двухмесячной зарплате большинства журналистов в стране.

Монголия поднялась на две позиции в Мировом индексе свободы прессы 2023 года и в настоящее время занимает 88-е место из 180 стран. Будучи либеральной демократией с начала 1990-х годов, Монголия проявляет устойчивый интерес к продвижению права на информацию, а также плюрализма и независимости средств массовой информации.

В марте 2023 года RSF одобрила президентское вето, поддержанное Великим Государственным Хуралом (парламентом Монголии) на законопроект о социальных сетях, представляющий потенциальную угрозу журналистике и праву общественности на информацию.

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