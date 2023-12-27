Российский муфтий раскритиковал своих коллег из Центральной Азии из-за мигрантов

Альбир Крганов

CentralAsia (CA) - Религиозные деятели стран Центральной Азии должны более активно вести работу с мигрантами как на территории России, так и до их приезда в страну, чтобы исключить какие-либо правонарушения, сейчас же подобное взаимодействие не выстроено. Такое мнение высказал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, сообщает ТАСС.

«Страны исхода должны более активно вести работу с мигрантами. Когда в странах Средней Азии проводят выборы, их религиозные деятели приезжают сюда — в каждом городе, везде собирают мигрантов и проводят среди них агитацию. Хорошо, выборы провели, а в целом по работе с мигрантами почему вы все так не выстраиваете? Это вопрос к нашим коллегам-муфтиям и Таджикистана, и Узбекистана, и Киргизии — здесь должна быть системная работа, они должны интересоваться этой проблематикой, они должны выстроить эту работу, потому что граждане-то их государств здесь находятся», — заявил Крганов на круглом столе в Общественной палате РФ.

Он добавил, что и посольства стран, из которых в Россию идет большой поток мигрантов, должны «более внимательно» относиться к проблемам, связанным с этой категорией своих граждан.

В противном случае, констатировал муфтий, за все приходится отвечать органам власти и силовикам в России, как и местным гражданам-мусульманам, на которых «тоже проецируется эта проблематика».

«Где у нас страны исхода, которые сюда направляют миллионами своих граждан? Системной работы с той стороны я, занимаясь уже три года этой темой, к сожалению, не вижу», — заключил Крганов.

Выступая 20 декабря на Епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл отметил, что действия мигрантов в России все чаще угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в стране. Предстоятель РПЦ высказал опасение, что при сохранении нынешнего потока иностранцев, не желающих интегрироваться в российское общество и уважать его традиции, существует угроза потери России как многонационального государства.