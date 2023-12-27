В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Токаев взял на личный контроль дело Нукеновой

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял под личный контроль дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ресторане Астаны. Подозреваемый по делу - ее супруг, экс-министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Глава государства взял под личный контроль резонансные убийства пятилетней девочки в Туркестане и Салтанат Нукеновой в Астане, а также поставил конкретные задачи перед правоохранительными органами. Президент строго предупредил министра внутренних дел Ержана Саденова, генерального прокурора Берика Асылова, председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева о необходимости предотвращения фактов насилия в отношении женщин и детей», - сообщил Берик Уали агентству Kazinform.

В начале ноября стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой в ресторане BAU в Астане. По делу об убийстве арестован ее муж – бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, а также его брат, возглавлявший заведение, где была убита Нукенова.

По информации полиции, в ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о ссоре между посетителями, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина.

Салтанат Нукенова — вторая жена Бишимбаева. Ей был 31 год. Эксперты не нашли на теле погибшей Нукеновой следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

Ранее полиция Астаны сообщала, что уголовное дело по факту убийства Нукеновой возбуждено по статье 99, часть 1 УК РК – «Убийство». Экс-министру грозило от 8 до 15 лет лишения свободы

Но теперь дело в отношении Бишимбаева расследуют по статье 99, часть 2, пункт 5 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения