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«Двоевластия сегодня нет», — спикер парламента Казахстана о визите Назарбаева к Путину
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве

CentralAsia (KZ) -  Спикер мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал недавний визит бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к президенту РФ Владимиру Путину в Москву, передает Exclusive.kz.

«У людей нет причин для беспокойства. Во-первых, двоевластия сегодня нет и существовать не может. Сегодня все решения принимает глава государства Токаев, избранный подавляющим большинством народа. Прежде всего, экс-президент не вмешивается в государственные вопросы и государственные дела. Во-вторых, его встречи или мероприятия, которые он проводит, поездки, которые он совершает эти все мероприятия и встречи, которые он реализует – это его личные права в качестве гражданина», – заявил Кошанов.

О том, что первый лидер Казахстана прилетел в Москву для встречи с российским коллегой, сообщил 18 декабря телеграм-канал «Взгляд на Восток» со ссылкой на блогера Антона Бударова. Информацию российским СМИ подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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