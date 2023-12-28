Знаменитая «Барселона» будет носить монгольский кашемир

CentralAsia (MNG) - Кашемировая компания «Гоби», один из крупнейших брендов Монголии, официально будет сотрудничать с легендарным клубом «Барселона».

В этом месяце представители нашей страны провели встречу с президентом клуба «Барселона» Жоаном Лапортом и другими официальными лицами и подтвердили, что будут сотрудничать со знаменитым футбольным клубом, обеспечивая их свитерами, шарфами, шапками и перчатками.

«Барселона», также известный как «Барса», — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз — Més que un club — «Больше чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «culés» (кулес).

«Барселона» — самый титулованный клуб в Испании по общему количеству официальных трофеев — 77, включая 27 — титулов чемпиона Испании, 31 — Кубок Испании, 14 — Суперкубков Испании, 2 — Кубка испанской лиги и 3 — Кубка Эвы Дуарте. В международном клубном футболе «Барселона» завоевала 20 европейских и мировых титулов: 5 титулов Лиги чемпионов УЕФА, 4 рекордных Кубка обладателей кубков УЕФА, 3 Кубка ярмарок, 5 Суперкубков УЕФА и 3 клубных чемпионата мира. Представители «Барселоны» вместе с представителями мадридского «Реала» и баскского «Атлетика» стояли у истоков образования чемпионата Испании по футболу. При этом «Барселона» входит в число трёх команд, не покидавших высший испанский дивизион. Также «Барселона» является одним из самых дорогих спортивных клубов мира, занимая 4-е место со стоимостью 4 млрд долларов США, уступая лишь клубам «Даллас Ковбойс» ($5 млрд), бейсбольному «Нью-Йорк Янкиз» ($4,6 млрд) и мадридскому «Реалу» ($4,2 млрд).

«Барселона» заняла 4-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 5 место — по версии журнала «Kicker». Также IFFHS поставил «Барселону» на 3 место в рейтинге лучших европейских клубов XX века и на 1 место — в рейтинге лучших европейских клубов ХХІ века.

источник: middleasiannews.com

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