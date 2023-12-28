Сборник ЮНЕСКО «История кочевых цивилизаций» будет издан по инициативе Монголии

CentralAsia (MNG) - Новый сборник ЮНЕСКО «История кочевых цивилизаций» будет издан по предложению Монголии, одобренному на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей 7-22 ноября.

Монголия предложила интеллектуальный проект – новую коллекцию ЮНЕСКО под названием «История кочевых цивилизаций», целью которой является предоставление миру более глубокого понимания кочевых культур и цивилизаций и их вклада в историю человечества.

Серия, которая будет создана под эгидой ЮНЕСКО и в сотрудничестве с учеными и странами-членами ЮНЕСКО, будет состоять из шести томов, первый том планируется назвать «Кочевники в монгольской степи: колыбель кочевых империй».

В ходе обсуждения проекта резолюции свою заинтересованность в участии в реализации проекта выразили такие страны, как Норвегия, Кения, Венгрия, Китай, Индия, Россия, Таиланд, Уганда и Азербайджан. Афганистан, Республика Корея, Казахстан, Франция и Россия поддержали проект резолюции и присоединились к нему в качестве соавторов.

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