Подразделения ГУЧС в 2023 году спасли жизни 8 260 граждан

CentralAsia (MNG) - 26 декабря 2023 года Государственное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) провело ежегодное отчетное собрание, на котором описывается деятельность ГУЧС и подразделений аварийно-спасательных служб.

Генерал-майор Ариунбуян Гомбожав, глава ГУЧС, заявил: «В 2023 году мы работали над достижением трех целей: улучшение правовой среды в борьбе со стихийными бедствиями, укрепление потенциала управления чрезвычайными ситуациями, а также улучшение связи и информация в использовании цифровых технологий. Всего с января по всей Монголии зарегистрировано 4 223 катастрофы, опасные события и несчастные случаи, спасены жизни 8 260 граждан, защищено имущество государства, предприятий, организаций и граждан на сумму 372,2 миллиарда тугриков. Например, во время наводнения в столице для спасения 3974 граждан и защиты имущества на объектах были мобилизованы в общей сложности более 14 тысяч сотрудниковГУЧС, организаций и служб по защите от стихийных бедствий, сил специальных операций, а также более 2000 единиц техники. государства, предприятий и граждан на сумму 260,9 млрд тугриков».

генерал-майор Ариунбуян Гомбожав, глава ГУЧС

Кроме того, по решению правительства Монголии поисково-спасательный отряд из 35 человек во главе с заместителем главы ГУЧС бригадным генералом Ууганбаяром Батмөнхом отправился в эпицентр землетрясения в Турции, где работал бок о бок с более 11 тысяч спасателей из 70 стран, продемонстрировавших высокий уровень профессионализма.

«В 2023 году благодаря выделению из госбюджета 7,8 млрд тугриков на обмундирование и спецодежду и 2,6 млрд тугриков на машины и оборудование специального назначения большой грузоподъёмности поставки транспортных средств увеличились на 11,7 процента, машин и оборудования – на 24,8 процента. процентов по сравнению с предыдущим годом», - сообщил генерал-майор Ариунбуян Гомбожав, глава ГУЧС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения