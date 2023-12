Монголия впервые открывает двери иностранным банкам

CentralAsia (MNG) - Монголия впервые открывает свои двери для иностранных банков, чтобы поддержать свой развивающийся банковский сектор, заявил министр финансов страны.

Этот шаг обеспечит стабильность банковского сектора, «увеличив доступ к финансам и обеспечив устойчивый рост банковского сектора», — заявил министр финансов Жавхлан Болд в электронном письме Bloomberg News.

Зависимая от ресурсов экономика стремится открыть филиалы иностранных коммерческих банков после того, как в прошлом месяце монгольский парламент утвердил новые руководящие принципы денежно-кредитной политики. Ранее в стране с населением 3,4 миллиона человек допускались только представительства иностранных коммерческих банков, которые не могут предоставлять банковские услуги.

Bank of China Ltd и Industrial and Commercial Bank of China Limited имеют представительства в Монголии. По данным Ассоциации банкиров Монголии, у японских MUFG Bank Ltd и Sumitomo Mitsui Banking Corp были такие офисы в стране, но они закрылись в последние годы.

Это изменение может принести валютную ликвидность и больше возможностей для кредитования этой северо-восточной азиатской стране, зажатой между Россией и Китаем.

Монголия стремится привлечь иностранные инвестиции, поскольку экономика сталкивается с самым высоким уровнем инфляции в Северной Азии. Благодаря жесткой денежно-кредитной политике Монголия замедлила инфляцию до 8,6% в ноябре с максимума в 16,9% в июне 2022 года.

ЦБ Монголии в этом месяце заявил, что сохранит учетную ставку на уровне 13% в преддверии ожидаемого роста государственных расходов и замедления экономического роста в Китае, его главном торговом партнере.

ЦБ Монголии сообщил, что по состоянию на 2022 год в стране действовало 12 банков и 513 небанковских финансовых учреждений.

