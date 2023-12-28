На сегодняшний день платежный баланс имеет профицит в размере $960 млн

Лхагвасурэн Бядран

CentralAsia (MNG) - Президент Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран подвел итоги экономической ситуации в 2023 году и дал следующую информацию на пресс-конференции, состоявшейся в Государственном Доме.

Процентная ставка в прошлом году составила 13 процентов из-за цели максимально снизить инфляцию. Инфляция снижается во многих странах мира. Влияние импортных товаров на нашу инфляцию снижается. В 2019 году транспортные расходы вернулись к допандемическому уровню. Таким образом, цена не будет завышена из-за стоимости перевозки. Инфляция в нашей стране напрямую зависит от 20 видов продовольственных, импортных и непродовольственных товаров. Увеличение внутреннего предложения продовольствия и стабильные цены окажут положительное влияние на инфляцию.

Но в следующем году госбюджет увеличится на 20 процентов, поэтому есть опасения, что вторая волна инфляции будет стимулировать спрос. Хотя мы ведем жесткую монетарную политику, в этом году в рамках инициированной Президентом «Продовольственной революции» было предоставлено льготных кредитов на сумму 700 миллиардов тугриков. Большую часть этого кредита взяли земледелцы-фермеры.

В наступающем году банки начнут предоставлять зеленые кредиты женщинам-предпринимателям. В 2023 году банки привлекли в общей сложности 700 миллионов долларов США иностранных ресурсов. На сегодняшний день платежный баланс имеет профицит в размере 960 миллионов долларов США. (Платежный баланс (balance of payments) – это статистический отчет, в котором в суммарном виде отражаются экономические операции между резидентами и нерезидентами за определенный период времени.)

В этом году пять крупных банков с системным влиянием стали АО. Однако концентрация владельцев банков в нашей стране по-прежнему высока. Поэтому мы изучаем возможность привлечения средств или IPO на Гонконгской фондовой бирже. Потому что возможность повторного привлечения средств изнутри невелика.

В этом году бизнес-кредиты выросли всего на 1 процент, а потребительские кредиты – на 14 процентов. Кредиты, обеспеченные зарплатой, сбережениями и пенсиями, имеют очень высокие темпы роста.

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