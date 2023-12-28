Экономический рост достиг 6,9 процента в третьем квартале этого года

Цэрэнпунцаг Цэдэндамба и Лхагвасурэн Бядран

CentralAsia (MNG) - Член Великого Государственного Хурала Монголии, председатель Постоянной комиссии по экономике Цэрэнпунцаг Цэдэндамба и президент Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран предоставили вчера (27 декабря 2023 г.) информацию журналистам о последних макроэкономических показателях, некоторых вопросах монетарной политики и актуальных темах.

В начале пресс-конференции депутат Цэрэнпунцаг заявил, что экономический рост Монголии в третьем квартале этого года достиг 6,9 процента, и отметил, что в настоящее время валютные резервы страны составляют 4,5 миллиарда долларов США.

Он отметил, что по макроэкономическим показателям курс тугрика стабилизировался, а прибыль платежного баланса достигла 960 миллионов долларов США.

По его словам, экспорт угля и продуктов горнодобывающей промышленности, включая медь и уголь, достиг исторического максимума, а стабильные цены на международном рынке способствовали экономическому росту.

Отметив, что ЦБ планирует продолжать проводить жесткую денежно-кредитную политику в наступающем году, Лхагвасурэн Бядран подчеркнул, что уделяет особое внимание увеличению источников бизнес-кредитования и, в частности, намерен предоставлять кредиты под низкие проценты крупным производителям продуктов питания.

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