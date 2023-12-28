Создан приют для бездомных собак и кошек

CentralAsia (MNG) - 27 декабря начнется сбор бездомных собак и кошек и передача их в приюты для временного ухода. Закон о домашних животных был одобрен парламентом в этом месяце.

Закон предусматривает создание временных приютов для бездомных животных. В этих рамках мэрия создала приют для временного содержания бездомных собак и кошек.

Бывшая ферма черных лисиц, расположенная на территории Биокомбината, подготовлена для временного содержания бездомных собак и кошек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения