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1 доллар США равен 3415 тугрикам

CentralAsia (MNG) -  27 декабря обменный курс одного доллара США равен 3415 тугриков. Обменный курс тугрика по отношению к доллару США с июля неуклонно укрепляется. И на это повлияли следующие факторы.

  • По данным Национального статистического комитета, внешнеторговая прибыль достигла 5,4 млрд долларов США, что соответствует удвоению внешнеторгового баланса в 2021 году. По итогам 2021 года внешнеторговый баланс Монголии достиг 2,6 млрд долларов США, а в конец 2022 года.
  • По данным Банка Монголии, валютные резервы (не чистые резервы) достигли 4,3 млрд долларов США и увеличиваются с августа 2022 года.
  • По итогам 11 месяцев текущего года платежный баланс показал прибыль в размере 697 миллионов долларов США. В предыдущие два года он составлял -568 млн и -1,3 млрд долларов США.
  • В 2021 и 2022 годах дефицит госбюджета составит около 1 трлн тугриков. Однако по итогам 11 месяцев текущего года доходы превысили 1,9 трлн тугриков, что является редким случаем в истории бюджета.

Кроме того, на обменный курс влияли денежно-кредитная политика, деятельность и интервенции правительства и компаний, глобальные и внутренние рынки, а также конкурентоспособность. В декабре 2022 года доллар США был равен 3 406 тугриков, а в 2021 году он был равен 2 848 тугриков. Когда курс доллара США снижается, цены на товары, которые мы покупаем в долларах США, уменьшаются. При этом курс юаня вырос до 478 тугриков.

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