Минздрав Газы сообщил о более чем 21 тыс. погибших с начала войны

CentralAsia (CA) - Количество погибших с 7 октября в результате боевых действий в секторе Газа увеличилось до 21,1 тыс., за последние сутки погибли 195 человек, сообщил Минздрав анклава.

По данным ведомства, за время войны Израиля и палестинского движения «Хамас» ранения получили 55,2 тыс. человек.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Газы, отмечается, что израильская армия усилила атаки по району, где расположен медицинский комплекс имени Насера. «Мы опасаемся, что с ним повторится сценарий, произошедший с больницей «Аш-Шифа». Мы призываем международные организации принять эффективные и срочные меры для защиты медицинского комплекса, его персонала, раненых, больных и тысяч перемещенных лиц»,— говорится в сообщении.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября. По информации израильской стороны, погибло 1,2 тыс. человек.