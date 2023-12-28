США выделили Украине самый последний в году пакет. В него вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии
- Азия и мир, экономика
- 10:52, 28 декабря 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Белый дом выделяет Украине военную помощь на 250 млн долларов. Это последний пакет в текущем году. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В пакет помощи вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерии:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для ликвидации помех;
- запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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