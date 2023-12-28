США выделили Украине самый последний в году пакет. В него вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии

Азия и мир, экономика

10:52, 28 декабря 2023

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Белый дом выделяет Украине военную помощь на 250 млн долларов. Это последний пакет в текущем году. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. В пакет помощи вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерии: дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для ликвидации помех;

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