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США выделили Украине самый последний в году пакет. В него вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Белый дом выделяет Украине военную помощь на 250 млн долларов. Это последний пакет в текущем году. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пакет помощи вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, артиллерии:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для ликвидации помех;
  • запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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