Спутник показал уничтоженный БДК «Новочеркасск» и еще один корабль под водой

CentralAsia (CA) - Журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал новый спутниковый снимок остатков российского десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.

The remains of a Russian Ropucha-class landing shop at the eastern port of Feodosia can be seen smoking and largely submerged on this @Maxar satellite image collected yesterday December 26. Second image from December 5 for comparison. pic.twitter.com/SJHG1ei8US — Christiaan Triebert (@trbrtc) December 27, 2023

«Остатки российского десантного корабля класса «Ропуха» в восточном порту Феодосии можно увидеть дымящимися и в значительной степени затопленными на этом спутниковом снимке Maxar, сделанном 26 декабря. Второй снимок от 5 декабря для сравнения», - говорится в публикции.

Также на спутниковом снимке видно, как еще одно судно ушло частично под воду.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило 26 декабря, что украинская авиация при атаке на Феодосию подорвала большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. На фотографиях, снятых, как утверждается, после удара, видно, что корабль почти полностью затонул. В Минобороны РФ заявили, что корабль был поврежден «в ходе отражения удара ВСУ».