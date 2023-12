Спутник показал уничтоженный БДК «Новочеркасск» и еще один корабль под водой

CentralAsia (CA) - Журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал новый спутниковый снимок остатков российского десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.

The remains of a Russian Ropucha-class landing shop at the eastern port of Feodosia can be seen smoking and largely submerged on this @Maxar satellite image collected yesterday December 26. Second image from December 5 for comparison. pic.twitter.com/SJHG1ei8US