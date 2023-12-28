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В Узбекистане произошло землетрясение

CentralAsia (UZ) -  28 декабря в 8:11 на территории Янгикурганского района Наманганской области Узбекистана было зарегистрировано землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на глубине 10 км, составила 3,2. Расстояние до Ташкента — 211 км в юго-восточном направлении.

В самом Янгикурганском и близлежащих районах подземные толчки ощущались с силой 2 балла.

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