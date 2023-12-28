В Казахстане двое детей умерли от кори

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Двое детей умерли от кори в Казахстане. Они не достигли возраста вакцинации, сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«Зарегистрировано два летальных случая, это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, патологий было много, и тут наложилась корь», – сказала Айжан Есмагамбетова.

Она также отметила, что ухудшение ситуации по кори характерно не только для Казахстана. Основная причина заключается в прекращении вакцинации в период пандемии Covid-19.

«В этот период накопилось много невакцинированных детей. И осложнения эпидситуации по кори начались после того, как ковидные ограничения закончились в 2022 году», – сказала главный санврач страны.

По данным на 25 декабря в Казахстане официально зарегистрировано 26 815 случаев кори, причем за неделю с 18 по 24 декабря выявлено 2 373 новых случая, а только за один день 24 декабря – 297, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения