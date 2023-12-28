The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

CentralAsia (CA) - Газета The New York Times (NYT) подала иск в окружной суд Нью-Йорка к Microsoft и OpenAI. Газета обвинила компании, стоящие за развитием чат-бота ChatGPT, в нарушении авторских прав и незаконном использовании журналистских материалов.

В своем иске газета заявила, что языковые модели ChatGPT и Bing Chat были созданы на «копировании и использовании миллионов новостных заметок, расследований, авторских колонок, обзоров и прочих материалов Times». При этом само издательство не давало разрешения на использование своих материалов для обучения чат-ботов, а Microsoft и OpenAI ничего за это не платили.

Теперь газета требует от компаний компенсации. Точный размер суммы требуемых выплат в иске не приводится. Однако в нем говорится, что ответчики должны понести ответственность на «миллиарды долларов в виде установленных законом и фактических убытков», связанных с «незаконным копированием и использованием уникально ценных работ Times».

В заявлении отмечается, что в апреле попыталась урегулировать конфликт в досудебном порядке - она обратилась к Microsoft и OpenAI, выразив обеспокоенность из-за использования своей интеллектуальной собственности и предложив коммерческие и технологические средства защиты своих прав, в частности - наложение ограничений на генеративный ИИ, но переговоры результата не дали.

The New York Times стала первой крупной американской медиакомпанией, которая подала в суд на создателей чат-ботов.

Пресс-секретарь OpenAI Линдси Хелд заявила, что компания «конструктивно двигалась вперед» в разговорах с The Times и что она «удивлена и разочарована» иском.

Microsoft отказалась комментировать это дело.