В Турции из-за тумана столкнулись 7 машин. Погибли 10 человек, 60 пострадали. Видео

CentralAsia (CA) - На северо-западе Турции в результате аварии с участием семи транспортных средств погибли 10 человек и 59 получили ранения, сообщает TRT Haber.

Как стало известно, авария могла произойти из-за сильного тумана. Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз заявил, что пострадавшие находятся на лечении в 10 различных больницах.

«Предположительно, всё началось с того, что легковой автомобиль врезался в грузовик. Затем в него врезались другие автомобили. Опять же, согласно первым данным, предполагается, что некоторые из погибших могли быть сбиты другим автомобилем, подъехавшим сзади к пешеходам, выходившим из машин. На данный момент это первые предположения, а решающими будут выводы, которые сделают специалисты по изучению места происшествия и наши прокуроры», – сказал Сакарьи Яшар Карадениз.

По информации главной прокуратуры города Сакарья, надзорным органом был выдан ордер на задержание водителей семи транспортных средств, включая три автобуса и один грузовик, участвовавших в аварии. Шесть водителей уже задержали. Один пострадавший водитель, которого госпитализировали, будет задержан после лечения.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что в результате аварии 8 из 59 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Сильный туман в регионе сохраняется, и в связи с этим глава МВД Али Ерликая призвал водителей быть крайне осторожными.