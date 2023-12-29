В Восточном Казахстане и области Абай образованы четыре новых района

CentralAsia (KZ) - В двух регионах Казахстана образованы новые районы: в Восточно-Казахстанской области созданы районы Үлкен Нарын и Марқакөл, в области Абай – районы Мақаншы и Жаңасемей. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В соответствии с указом, адмцентр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай.

Из состава Катон-Карагайского района выделен район Үлкен Нарын с адмцентром в одноименном селе. Из Курчумского района выделен район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь.

Район Мақаншы в области Абай выделен из Урджарского района, его центр расположен в селе Маканчи.

Район Жаңасемей создается с административным центром на территории Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

Новые районы будут созданы с 1 января, следует из указа.

О решении восстановить несколько приграничных районов на востоке Казахстана Токаев объявил в июне.

«Мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов. Безусловно, это потребует определенной подготовительной работы», - сказал он, выступая на на втором заседании Национального курултая. При этом президент отметил, что районы будут восстановлены в течение «предстоящих двух лет».

«Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением. В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов», - сказал Токаев.

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