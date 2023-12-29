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Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана решили исключить террористическое движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Об этом рассказал представитель МИД страны Айбек Смадияров.

Как объяснил Смадияров в интервью агентству Kazinform, Казахстан регулярно проводит пересмотр национального списка запрещенных террористических организаций для его актуализации. Решение по «Талибану» было принято с учетом практики ООН.

«Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, «Движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических»,— отметил Смадияров.

Говоря о развитии дипломатических контактов между Казахстаном и талибами, официальный представитель МИД напомнил, что «Талибан» правил Афганистаном с 1996 по 2001 год, а в 2021 году движение вновь установило власть в стране. И с тех пор, по словам Смадиярова, «пытается реабилитировать себя в глазах мировой общественности».

«Талибан» пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном. Они активно строят торговые отношения с ближайшими соседями»,— подчеркнул он.

Казахстана внес «Талибан» в список запрещенных террористических структур в 2005 году.

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