Вспоминая 2023 год: Смерть Пригожина. Атака дронов на Кремль. Борьба с ОПГ в Узбекистане

CentralAsia (CA) - Портал Сentral Аsia подготовил материал об основных событиях 2023 года.

1. Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. Эпицентр первого с магнитудой 7,8 находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, эпицентр второго с магнитудой 7,5 — в районе Экинёзю в Кахраманмараше.

В результате погибли 50 783 человека. В Турции был объявлен траур до 12 февраля. Общий ущерб составил $110 млрд. Власти Турции инициировали расследования против более 1,3 тыс. человек, которые могут быть виновны в разрушении зданий в результате землетрясений в стране.

Разрушительный удар пришелся и на территорию Сирии, там погибли более 8,5 тыс. человек.

2. Парламентские выборы в Казахстане и Туркменистане

19 марта в Казахстане прошли досрочные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (местные представительные органы). По данным ЦИК, проголосовали 54,19% избирателей или 6,5 млн человек (из 12 млн). Это самый низкий показатель как минимум за последние десять лет.

Шесть из семи партий преодолели пятипроцентный барьер и прошли в состав Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Среди них — правящая партия Amanat, которая набрала 53,9% голосов и получила в новом составе законодательного органа 40 из 69 депутатских мест. Глава правительства Алихан Смаилов, как и большинство членов старого Кабинета, сохранил свой пост.

26 марта прошли выборы депутатов в Меджлис (парламент) Туркменистана. Явка составила 91,12%. В выборах в парламент и местные органы власти участвовали 14 872 кандидата:

из 258 кандидатов – 125 депутатов Меджлиса Туркменистана нового созыва;

из 2 тысяч 516 кандидатов – 240 членов велаятских и 960 этрапских и городских халк маслахаты;

из 12 тысяч 98 кандидатов – 5 тысяч 897 членов Генгешей.

3. Изменения в Конституции Туркменистана и Узбекистана

11 января председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил внести в Основной закон страны поправки об установлении однопалатной системы. Власти решили изменить Конституцию и вернуть однопалатный парламент Меджлис, а Халк Маслахаты преобразовать в высший представительный орган, которым он являлся до предыдущей реформы Основного закона страны в 2020 году.

Двухпалатный парламент в Туркменистане был создан в сентябре 2021 году.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум по новой Конституции страны. Явка составила 84,5%. За изменение Основного закона проголосовали 90,2% избирателей, против — 9,35%. Обновили 65% Конституции. В Основной закон внесли 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. К действующим 275 нормам добавили еще 159, доведя их количество до 434.

Поправки в Конституцию страны предусматривают продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. Каждый гражданин имеет право быть главой республики не более двух раз подряд. В связи с реформой годы Мирзиёева, что он уже провел у власти, «обнулились».

4. Досрочные выборы президента в Узбекистане

Внеочередные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля. Действующий президент Шавкат Мирзиеев одержал победу набрав 87,05% голосов. Итоговая явка составила 79,88%, или более 15,6 млн избирателей. Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

Шавкат Мирзиеев на президентских выборах Узбекистана 2023

5. Атака беспилотников на Москву

3 мая российские власти обвинили Украину в ночной атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба, пострадавших не было. В этот момент Владимира Путина там не было. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией». Киев свою причастность к атаке на Кремль отрицает. После инцидентов в Москве и многих регионах РФ запретили полёты беспилотных аппаратов.

В ночь на 30 июля Москву атаковали беспилотниками, были повреждены две башни «Москва-Сити». Российские власти обвинили в этом Украину. «Москва-Сити» атаковали за лето четыре раза.

6. Мятеж ЧВК «Вагнера» в России и смерть Евгения Пригожина

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям «Вагнера». Он заявил, что бойцы «Вагнера» идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнера» отошли в полевые лагеря после переговоров Евгений Пригожина и президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам Пригожина, до Москвы оставалось 200 км. В Кремле назвал действий вагнеровцев вооруженным мятежом. После мятежа бойцы «Вагнера» отошли в Беларусь, и даже проводили совместные учения с белорусскими военными.

23 августа частный самолет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области РФ. На борту находились 9 человек, в том числе основатель и командир ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, все погибли.

Кремль отрицает причастность к катастрофе. Владимир Путин позже заявил, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат, а внешнего воздействия на самолет не было. Следственный комитет РФ возбудил дело, о результатах которого ничего не известно. The Wall Street Journal заявил, что за убийством куратора Пригожина стоит секретарь Совбеза РФ Патрушев. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы комментировать публикацию The Wall Street Journal.

7. Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе, и примерно через сутки власти непризнанной республики капитулировали. Позже президент Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года.

В Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военных, еще 511 были ранены. С карабахской стороны погибли не менее 200 человек, еще более 400 были ранены.

Невмешательство Еревана вызвало в Армении акции протеста, оппозиция заявляла о планах добиться отставки премьера.

Баку приступил к реинтеграции региона в свой состав, на фоне этого из непризнанной республики выехали свыше 100 тыс. армян — большая часть населения региона.

8. Палестино-израильский конфликт

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло массированные удары по территории Израиля, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа и начала контртеррористическую операцию. В результате боевых действий в секторе Газа погибли 21,1 тыс. палестинцев. Со стороны Израиля погибло 1,2 тыс. человек.

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Во многих странах прошли протесты за прекращение огня в секторе Газа.

9. Борьба с ОПГ в Узбекистане

В Узбекистане с начала декабря проводятся масштабные задержания криминальных авторитетов, среди которых Бахтиёр Кудратуллаев по прозвищу «Бахти Ташкентский», его сын Ихтиёр Кудратуллаев, Саидазиз «Медгородок» по фамилии Сайдалиев, Салим Абдувалиев, известный как Салимбай. Также сообщалось о задержании несколько сотен человек, в основном обвиняемых в вымогательстве и хулиганстве.

Салим Абдувалиев

10. В Казахстане бывший министр до смерти избил жену

В начале ноября стало известно об убийстве 31-летней Салтанат Нукеновой в ресторане BAU в Астане. По делу об убийстве арестован ее муж – бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, а также его брат, возглавлявший заведение, где была убита Нукенова. Их арестовали на 2 месяца.

Уголовное дело по факту убийства Нукеновой возбуждено по статье 99, часть 2, пункт 5 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». На теле Нукеновой обнаружены гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

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