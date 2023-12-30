В ходе российской массированной атаки на Украину ракета залетела в Польшу

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CentralAsia (CA) - Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем заявил, что Варшава будет жестче реагировать на нарушения своего воздушного пространства, пишет «Европейская правда».

Польша требует от России объяснений в связи с нарушившей воздушное пространство страны российской ракетой в ночь, когда Россия осуществила одну из самых массированных воздушных атак на Украину. Российская ракета залетела на 40 км вглубь польской территории и оставалась над территорией Польши в течение трех минут, после чего вернулась в Украину, где была сбита украинской ПВО.

«Я могу заверить вас, что мы в состоянии быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства», — прокомментировал Бартошевский свой разговор с представителем России, добавив, что подобные инциденты являются «испытанием нашей эффективности и нашего подхода к обороне».

Бартошевский пообещал, что в дальнейшем, если российская ракета «пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита».

«Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена», - отметил он.