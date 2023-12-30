5 районам Казахстана грозит наводнение

CentralAsia (KZ) - Пяти районам Актюбинской области грозит наводнение из-за интенсивных дождей и резкого потепления, передает Tengrinews.kz.

Уровень воды в реках региона значительно повысился, ставя под угрозу несколько районов. Угроза наводнения стала следствием интенсивных осадков и резкого таяния снега. Река Сагыз в Байганинском районе наполнилась водой из-за резкого таяния снега и обильных дождей, что обычно происходит весной.

Аналогичная ситуация развернулась в Шалкарском районе, где из-за резкого повышения температуры растаял снег, и вода сильным потоком устремилась по степям. Согласно данным ДЧС, в пяти районах области произошло скопление талых и дождевых вод На случай подтопления жилых домов экстренные службы были мобилизованы и за сутки откачали тысячу кубометров воды. Благодаря оперативным мероприятиям удалось предотвратить чрезвычайные ситуации.

Главный специалист управления ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев подчеркнул, что силы департамента по чрезвычайным ситуациям в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами активно проводили работы по откачке и направлению воды.

По его словам, на текущий момент ситуация стабильна, и угроза наводнения отсутствует.

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